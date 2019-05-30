2019-05-30T11:24:05+03:00
Общество

Туляков приглашают на финал конкурса «Арт-Профи форум»

Виктория ЯКУШИНА
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29 мая 2019 года, в МБУ «ММЦ «Родина» в Туле прошел отборочный тур проекта «Арт-Профи – форум».

Каждая из выступающих команд показала творческих подход и максимально ярко заявила о своей профессии в стихах, песнях, танцах, сценических выступлениях.

Очный этап прошел по номинациям:

- Конкурс песен «о профессиях».

- Презентация рабочих профессий.

Финалистами очного отборочного тура стали:

- ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»;

- ГПОУ ТО «ТГМК им Н. Демидова»;

- ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж»;

- ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»;

- ГПОУ ТО «Тульский коммунально – строительный техникум».

3 июня в 14:00 по адресу: пр-т Ленина, д. 20 (МБУ «ММЦ «Родина») состоится финал проекта «Арт-Профи – Форум».

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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