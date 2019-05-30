Туляков приглашают на финал конкурса «Арт-Профи форум»
29 мая 2019 года, в МБУ «ММЦ «Родина» в Туле прошел отборочный тур проекта «Арт-Профи – форум».
Каждая из выступающих команд показала творческих подход и максимально ярко заявила о своей профессии в стихах, песнях, танцах, сценических выступлениях.
Очный этап прошел по номинациям:
- Конкурс песен «о профессиях».
- Презентация рабочих профессий.
Финалистами очного отборочного тура стали:
- ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»;
- ГПОУ ТО «ТГМК им Н. Демидова»;
- ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж»;
- ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»;
- ГПОУ ТО «Тульский коммунально – строительный техникум».
3 июня в 14:00 по адресу: пр-т Ленина, д. 20 (МБУ «ММЦ «Родина») состоится финал проекта «Арт-Профи – Форум».
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU