В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет Всероссийская научная конференция «Вторая мировая война: история и историческая память», посвященная 80-летию начала Второй мировой войны
В работе конференции примут участие ученые Москвы, Тулы, Калуги, Вятки, С.-Петербурга, а также республики Крым – в городе Феодосия будет проходить заседание Крымской секции конференции, общение с которой при открытии конференции будет организовано в режиме телемоста Феодосия – Тула.
Место проведения конференции: г. Тула, ул. Менделеевская, дом 7, учебный корпус № 1, факультет истории и права, актовый зал.
Начало работы: 5 июня, 10:00 часов.
Приглашаются преподаватели, студенты, представители органов власти и управления, представители СМИ, научных, общественных, ветеранских и молодежных организаций, учителя школ и граждане, интересующиеся вопросами истории.
ИСТОЧНИК KP.RU