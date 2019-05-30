В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет Всероссийская научная конференция «Вторая мировая война: история и историческая память», посвященная 80-летию начала Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-30T11:12:24+03:00

В ходе конференции будут обсуждены важнейшие проблемы кануна и первого этапа Второй мировой войны

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В работе конференции примут участие ученые Москвы, Тулы, Калуги, Вятки, С.-Петербурга, а также республики Крым – в городе Феодосия будет проходить заседание Крымской секции конференции, общение с которой при открытии конференции будет организовано в режиме телемоста Феодосия – Тула.

Место проведения конференции: г. Тула, ул. Менделеевская, дом 7, учебный корпус № 1, факультет истории и права, актовый зал.

Начало работы: 5 июня, 10:00 часов.

Приглашаются преподаватели, студенты, представители органов власти и управления, представители СМИ, научных, общественных, ветеранских и молодежных организаций, учителя школ и граждане, интересующиеся вопросами истории.

ИСТОЧНИК KP.RU