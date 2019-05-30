В День защиты детей экскурсионный автобус прокатит юных туляков бесплатно

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-30T11:08:00+03:00

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В День защиты детей экскурсионный автобус прокатит туляков младше 14 лет бесплатно.

1 июня экскурсия запланирована в единственную сохранившуюся родовую усадьбу А.С.Хомякова. Алексей Степанович Хомяков прославился как философ, изобретатель, общественный деятель, богослов, основатель славянофильства, боевой офицер и гомеопат. Его активность отмечали современники, в том числе и Пушкин, с которым состоялась поэтическая дуэль.

Длительность экскурсии: 2 часа. Место отправления: парковка напротив музея «Тульские самовары».

Количество мест в автобусе: 24. Билеты продаются в кассе музея.

ИСТОЧНИК KP.RU