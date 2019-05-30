Пропавшую в Тульской области девятилетнюю девочку нашли мертвой
Об этом сообщает "Лиза Алерт"
В СУ СКР по Тульской области было возбуждено уголовное дело
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Напомним, 29 мая 2019 года в Донском девятилетняя девочка. Она ушла на прогулку и не вернулась. На поиски ее были ориентированы волонтеры, полиция, сотрудники МЧС. В СУ СКР по Тульской области были возбуждено уголовное дело.
Но 30 мая поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил печальную новость. Девочка утонула в местном пруду. Тело ее нашли водолазы.
ИСТОЧНИК KP.RU