СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-30T10:50:36+03:00

В обучении будет сделан акцент на технических и естественнонаучных направлениях

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В тульском Мясново откроется новый учебный корпус Центра образования № 4. Сейчас ведется его строительство. Школа распахнет свои двери 1 сентября.

В нем будут предусмотрены 11 кабинетов для обучающихся 5-11 классов, всего 100 мест.

Предполагается развитие профильного обучения с акцентом на технические и естественнонаучные направления.

В здании предусмотрено открытие мини-технопарка. В нем будут заниматься дети в рамках дополнительного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU