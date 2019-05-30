В тульском Мясново откроется новый учебный корпус Центра образования № 4
В обучении будет сделан акцент на технических и естественнонаучных направлениях
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В тульском Мясново откроется новый учебный корпус Центра образования № 4. Сейчас ведется его строительство. Школа распахнет свои двери 1 сентября.
В нем будут предусмотрены 11 кабинетов для обучающихся 5-11 классов, всего 100 мест.
Предполагается развитие профильного обучения с акцентом на технические и естественнонаучные направления.
В здании предусмотрено открытие мини-технопарка. В нем будут заниматься дети в рамках дополнительного образования.
ИСТОЧНИК KP.RU