В Тульской области разыскивают пропавшую девятилетнюю девочку
В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения девятилетней девочки.
Как выяснилось, вечером 29 мая 2019 года несовершеннолетняя ушла из дома на прогулку и не вернулась. До настоящего времени неизвестно, где она находится.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Девочку разыскивают сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», сотрудники МЧС. Водолазы обследуют водоемы. Также активно используется система ОКСИОН (Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей).
- Следователями проводятся осмотр места происшествия по месту жительства ребенка, допросы родителей, соседей, иных свидетелей и очевидцев, сбор характеризующего материала на семью, иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в в СУ СКР по Тульской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU