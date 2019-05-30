В Тульской области разыскивают пропавшую девятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-30T10:37:02+03:00

Следователями проводятся осмотр места происшествия по месту жительства ребенка, допросы родителей, соседей, иных свидетелей и очевидцев

Ее разыскивают сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники МЧС

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения девятилетней девочки.

Как выяснилось, вечером 29 мая 2019 года несовершеннолетняя ушла из дома на прогулку и не вернулась. До настоящего времени неизвестно, где она находится.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Девочку разыскивают сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», сотрудники МЧС. Водолазы обследуют водоемы. Также активно используется система ОКСИОН (Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей).

- Следователями проводятся осмотр места происшествия по месту жительства ребенка, допросы родителей, соседей, иных свидетелей и очевидцев, сбор характеризующего материала на семью, иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в в СУ СКР по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU