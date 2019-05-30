28 УК попали в красную зону рейтинга Тульской области
Публикуем полный список УК-аутсайдеров
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В правительстве региона презентовали очередной рейтинг управляющих компаний Тульской области.
В 2019 году в него попали 188 организаций.
В красной зоне - аутсайдеры - оказались 28 УК.
Больше всех среди них набрали: УК «Арсенал» г. Тула, УК «Новый квартал» г. Тула, УК «Ваш дом».
Отметим, красную зону составили компании, имеющие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, а также компании с двойными квитанциями.
Публикуем полный список:
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ИСТОЧНИК KP.RU