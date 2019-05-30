28 УК попали в красную зону рейтинга Тульской области

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-30T10:17:13+03:00

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В правительстве региона презентовали очередной рейтинг управляющих компаний Тульской области.

В 2019 году в него попали 188 организаций.

В красной зоне - аутсайдеры - оказались 28 УК.

Больше всех среди них набрали: УК «Арсенал» г. Тула, УК «Новый квартал» г. Тула, УК «Ваш дом».

Отметим, красную зону составили компании, имеющие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, а также компании с двойными квитанциями.

Публикуем полный список:

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ИСТОЧНИК KP.RU