В Туле на ул. Щегловской засеке пожар на трансформаторной подстанции тушили 19 человек
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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29 мая в Туле на ул. Щегловская засека загорелся масляный трансформатор в трансформаторной подстанции. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:37.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. С огнем удалось справиться в 21:05.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорели горюче-смазочные материалы внутри трансформаторной подстанции, закоптились стены. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU