В Туле на ул. Щегловской засеке пожар на трансформаторной подстанции тушили 19 человек

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-30T10:05:06+03:00

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29 мая в Туле на ул. Щегловская засека загорелся масляный трансформатор в трансформаторной подстанции. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:37.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. С огнем удалось справиться в 21:05.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорели горюче-смазочные материалы внутри трансформаторной подстанции, закоптились стены. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU