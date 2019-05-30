2019-05-30T10:05:06+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Щегловской засеке пожар на трансформаторной подстанции тушили 19 человек

Причина пожара выясняется
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

29 мая в Туле на ул. Щегловская засека загорелся масляный трансформатор в трансформаторной подстанции. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:37.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. С огнем удалось справиться в 21:05.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорели горюче-смазочные материалы внутри трансформаторной подстанции, закоптились стены. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области разыскивают пропавшую девятилетнюю девочку
Число УК, попавших в зеленую зону рейтинга Тульской области, увеличилось
28 УК попали в красную зону рейтинга Тульской области
За сутки в Туле произошло 33 ДТП
Выпуск городского пассажирского транспорта на линии в Туле составляет около 100%
В Тульской области ночью полыхал дом: есть пострадавшие
В тульском Заречье три авто не поделили дорогу
Погода в Туле 30 мая: жара держится
Тульскому областному дому ребенка вернут прежний фасад
Профессиональные тренеры приглашают туляков на бесплатные тренировки и мастер-классы
Финальная игра EuroChem Cup 2019 завершилась победой "Новомосковского хоккейного клуба"
В Платоновском парке Тулы планируют возвести храм святителя Спиридона Тримифунтского
В Туле проходят соревнования по велоспорту «Гран-при Тулы»
Совет директоров "Спартака" одобрил переход Левашова
Тульские школьники потренировались в быстром надевании боевой одежды пожарного
На тульских кладбищах наводят порядок
Экспозицию Тульской области «За будущее в настоящем» посетили почетные гости
В Туле проходит экспертная сессия «Управленческий потенциал региона: опережающее социально-экономическое развитие»
В Туле пройдет презентация новой книги о Дмитрии Донском
Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса»
1 июня «Эрмитаж» проведет театральный марафон
Тульские педагоги представили регион на Всероссийской конференции «УчимЗнаем»
На Новомосковском шоссе началось благоустройство территории вокруг въездной стеллы
Тульский «Арсенал» приступит к тренировкам 14 июня
Тульский велосипедист взял золото в мужском омниуме
В Тульской области зарегистрировано почти 2,5 тысячи наркопотребителей
За сутки в Туле произошло 18 ДТП