В Тульской области ночью полыхал дом: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-30T09:25:36+03:00

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30 мая в п. Бородинский Киреевского района загорелся дом. Сообщение о пожаре на ул. Пионерской поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:32. На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.

В результате происшествия пострадали люди. Полностью выгорели две комнаты. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU