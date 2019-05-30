В Тульской области ночью полыхал дом: есть пострадавшие
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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30 мая в п. Бородинский Киреевского района загорелся дом. Сообщение о пожаре на ул. Пионерской поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:32. На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.
В результате происшествия пострадали люди. Полностью выгорели две комнаты. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU