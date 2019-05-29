2019-05-29T17:27:51+03:00
Общество

Профессиональные тренеры приглашают туляков на бесплатные тренировки и мастер-классы

Виктория ЯКУШИНА
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Публикуем афишу проекта «Город Спорта» на 27 мая - 2 июня 2019 года:

31.05 – мастер-класс по северной ходьбе с Еленой Черновой.10.00. КОМСОМОЛЬСКИЙ парк (вход с ул. Октябрьской, рядом с памятником Н. Рудневу).

01.06 – мастер-класс по северной ходьбе с Еленой Соколовой. 10.00. ЦПКиО им. П.П. Белоусова (асфальтовая площадка за кафе «Елочка»).

01.06 – забег на 5 км под руководством эксперта PARKRUN. 8.50. ЦПКиО (вход в парк со стороны пр-та Ленина, рядом с музеем изобразительных искусств.

01.06 – круговая фитнес-тренировка с Варварой Малолетневой и Олесей Кондрашовой, экспертами фитнес-клуба VLASTELIN FITNESS. 10.00. ПРОЛЕТАРСКАЯ набережная (за автозаправкой SHELL, спортивная площадка).

01.06 – мастер-класс по легкой атлетике от I Love Supersport и мастера спорта по легкой атлетике Олега Гераськина. 10.00. КАЗАНСКАЯ набережная (главная сцена за стеной Кремля напротив кафе Mr. Cup).

02.06 – круговая фитнес-тренировка с Оксаной Сафоновой, экспертом фитнес-клуба «ВФОРМЕ».8.50. Площадка для воркаута в сквере ветеранов Афганистана на ул. Демонстрации.

02.06 – круговая фитнес-тренировка с Ульяной Бривиной, фитнес-экспертом «Города Спорта». 10.00. ЦПКиО (спортивная площадка).

ИСТОЧНИК KP.RU

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