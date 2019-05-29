2019-05-29T17:25:43+03:00
Спорт

Финальная игра EuroChem Cup 2019 завершилась победой "Новомосковского хоккейного клуба"

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: vk.com/internationalchildrenshockeytourФото: vk.com/internationalchildrenshockeytour
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Международный Детский Турнир по хоккею "Кубок ЕвроХима" - одно из крупнейших детских соревнований, которые проходят на территории Российской Федерации.

Каждый год турнир «Кубок ЕвроХим» расширяет свои границы. В 2017 году в нем приняли участие 12 команд из семи стран, а в 2019 - 14 команд из десяти стран мира: Россия, Германия, США, Швейцария, Финляндия, Эстония, Литва, Бельгия.

Сыграна 51 игра, игрокам 10-12 лет.

Финальная игра EuroChem Cup 2019 завершилась победой "Новомосковского хоккейного клуба". Итог матча - 5-2. Таким образом "Новомосковский хоккейный клуб" стал победителем EuroChem Cup 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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