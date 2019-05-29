СЕГОДНЯ 17:12 2019-05-29T16:59:46+03:00

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В 2019-2020 годах в Платоновском парке Тулы планируют возвести храм святителя Спиридона Тримифунтского. Также появится аллея с комплексом фонтанов, которая соединит дома на улице Маргелова с парком. Об этом стало известно в ходе «Часа контроля», проводимого губернатором Алексеем Дюминым.

В парке уже обустроен главный вход на территорию, установлены фонтан, скамьи для отдыха, обустроены спуски к набережной среднего пруда, установлены ротонды, благоустроен родник, восстановлен верхний пруд. Также появились площадки для занятий баскетболом, мини-футболом и воркаутом, детский спортивный городок. Проблемой остается аварийное состояние плотины среднего пруда парка. Кроме того, ЖК «Зеленстрой-2» сбрасывает к парку ливневые стоки.

Алексей Дюмин поручил проанализировать мощности очистных сооружений и ливнеприемников и решить, как не допустить размытия почвы и засорения прудов Платоновского парка.

Вопрос состояния плотины, по словам главы Администрации Тулы Евгения Авилова, был рассмотрен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. До конца года работы будут проведены за счёт инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU