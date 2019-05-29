2019-05-29T16:13:08+03:00
Спорт

В Туле проходят соревнования по велоспорту «Гран-при Тулы»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Спортсмены боролись за награды в спринте и омниуме, состоящем из 4-х гонок. В утренних квалификационных спринтерских заездах спортсмен их Санкт-Петербурга Павел Якушевский установил рекорд тульского велотрека, проехав 200 метров с ходу за 9,963 секунды. В мужском омниуме золотую медаль завоевал спортсмен команды Marathon-Tula Максим Пискунов. Среди женщин в этом виде программы тулячка Мария Аверина была четвертой. В спринте среди мужчин тульский гонщик Александр Дубченко занял 4-е место, а среди женщин Екатерина Гниденко была шестой. У юниоров в спринте победу одержал литовский гонщик Гедвинас Серафинас, серебряная и бронзовая медали у тульских спортсменов Данила Карасева и Никиты Паршинцева. В рамках Кубка России проводился гит на 200 м. Золотая медаль в этом виде программы у тулячки Ксении Андреевой, у мужчин в этом виде гонок Александр Дубченко завоевал серебряную медаль. Сегодня проходит заключительный день соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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