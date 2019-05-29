2019-05-29T15:46:11+03:00
Общество

Тульские школьники потренировались в быстром надевании боевой одежды пожарного

Спасатели Тульской области проводят мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей rss
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

В связи с предстоящим Международным днем защиты детей в МЧС России проводится всероссийская акция, посвященная данному празднику. Сотрудники МЧС организуют профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, детских домах и социальных центрах.

В эти дни тульские спасатели проводят открытые уроки, посвященные безопасному отдыху детей в летний период, в том числе на водных объектах, пожарной безопасности, действиям при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей.

Дни открытых дверей организуются и в пожарно-спасательных подразделениях. Так, сегодня сотрудниками 43 пожарно-спасательной части ФГКУ «3 ОФПС по Тульской области» был проведен день открытых дверей и организована выставка пожарной и аварийно-спасательной техники. Для школьников была организована экскурсия по служебным помещениям пожарной части.

Огнеборцы рассказали ребятам о работе пожарных и спасателей, познакомили с устройством пожарных машин, показали пожарно-техническое вооружение. Учащимся также напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, причинах возникновения пожаров и об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Школьники с огромным интересом потренировались в быстром надевании боевой одежды пожарного. Ребята выразили слова благодарности сотрудникам МЧС России, которые смогли так интересно и доступно донести до ребят информацию о нужности и важности своей профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Туле 30 мая: жара держится
Тульскому областному дому ребенка вернут прежний фасад
Профессиональные тренеры приглашают туляков на бесплатные тренировки и мастер-классы
Финальная игра EuroChem Cup 2019 завершилась победой "Новомосковского хоккейного клуба"
В Платоновском парке Тулы планируют возвести храм святителя Спиридона Тримифунтского
В Туле проходят соревнования по велоспорту «Гран-при Тулы»
Совет директоров "Спартака" одобрил переход Левашова
На тульских кладбищах наводят порядок
Экспозицию Тульской области «За будущее в настоящем» посетили почетные гости
В Туле проходит экспертная сессия «Управленческий потенциал региона: опережающее социально-экономическое развитие»
В Туле пройдет презентация новой книги о Дмитрии Донском
Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса»
1 июня «Эрмитаж» проведет театральный марафон
Тульские педагоги представили регион на Всероссийской конференции «УчимЗнаем»
На Новомосковском шоссе началось благоустройство территории вокруг въездной стеллы
Тульский «Арсенал» приступит к тренировкам 14 июня
Тульский велосипедист взял золото в мужском омниуме
В Тульской области зарегистрировано почти 2,5 тысячи наркопотребителей
За сутки в Туле произошло 18 ДТП