Тульские школьники потренировались в быстром надевании боевой одежды пожарного

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-29T15:46:11+03:00

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В связи с предстоящим Международным днем защиты детей в МЧС России проводится всероссийская акция, посвященная данному празднику. Сотрудники МЧС организуют профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, детских домах и социальных центрах.

В эти дни тульские спасатели проводят открытые уроки, посвященные безопасному отдыху детей в летний период, в том числе на водных объектах, пожарной безопасности, действиям при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей.

Дни открытых дверей организуются и в пожарно-спасательных подразделениях. Так, сегодня сотрудниками 43 пожарно-спасательной части ФГКУ «3 ОФПС по Тульской области» был проведен день открытых дверей и организована выставка пожарной и аварийно-спасательной техники. Для школьников была организована экскурсия по служебным помещениям пожарной части.

Огнеборцы рассказали ребятам о работе пожарных и спасателей, познакомили с устройством пожарных машин, показали пожарно-техническое вооружение. Учащимся также напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, причинах возникновения пожаров и об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Школьники с огромным интересом потренировались в быстром надевании боевой одежды пожарного. Ребята выразили слова благодарности сотрудникам МЧС России, которые смогли так интересно и доступно донести до ребят информацию о нужности и важности своей профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU