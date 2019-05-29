Экспозицию Тульской области «За будущее в настоящем» посетили почетные гости

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-29T15:19:59+03:00

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В Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор» проходит XIII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». В его рамках презентуют лучшие региональные и отраслевые практик в сфере здравоохранения.

Экспозиция Тульской области пользуется особым вниманием у участников мероприятия. В частности, стенд посетили заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия, другие почетные гости.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков представил проект «Мужское здоровье». В него входит разработанный региональным минздравом комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни мужчин.

Проект реализуется второй год. Так, в прошлом году в рамках его реализации проведено более 30 тысяч обследований, в ходе которых выявлено более 4 тысяч патологических отклонений. Все пациенты получили направления на дополнительные обследования и консультации врачей, а при необходимости поставлены на диспансерный учет.

В состав тульской делегации также входит Глава города Тулы, руководитель регионального отделения общественной организации «Лига здоровья нации» Юрий Цкипури. По словам Юрия Ивановича, тульский опыт реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» получил высокую оценку со стороны экспертов.

Лео Бокерия передал благодарность оргкомитета форума губернатору Тульской области Алексею Дюмину за поддержку в проведении мероприятия и вклад в сохранение здоровья нации.

ИСТОЧНИК KP.RU