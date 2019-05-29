СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-29T14:57:02+03:00

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В Туле проходит экспертная сессия «Управленческий потенциал региона: опережающее социально-экономическое развитие».

Управленческий кадровый потенциал - важный вопрос в масштабе страны.

Для решения поставленных Президентом станы задач в рамках исполнения нацпроектов необходима командная качественная работа всего региона и всех его предприятий во всех сферах.

Нужны грамотные управленцы, подготовкой которых будет заниматься правительство с приглашением авторитетных спикеров и успешных специалистов.Итогом станет создание базы кадров управленцев, которой смогут воспользоваться руководители предприятий региона и частного бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU