В Туле проходит экспертная сессия «Управленческий потенциал региона: опережающее социально-экономическое развитие»
В Туле проходит экспертная сессия «Управленческий потенциал региона: опережающее социально-экономическое развитие».
Управленческий кадровый потенциал - важный вопрос в масштабе страны.
Для решения поставленных Президентом станы задач в рамках исполнения нацпроектов необходима командная качественная работа всего региона и всех его предприятий во всех сферах.
Нужны грамотные управленцы, подготовкой которых будет заниматься правительство с приглашением авторитетных спикеров и успешных специалистов.Итогом станет создание базы кадров управленцев, которой смогут воспользоваться руководители предприятий региона и частного бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU