В Туле пройдет презентация новой книги о Дмитрии Донском

СЕГОДНЯ 14:42 2019-05-29T14:43:25+03:00

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1 июня в 12:00 в атриуме Тульского кремля состоится презентация нового издания музея-заповедника «Куликово поле» «Страсти, владычествующие над мирами. Дмитрий Донской и его время».

1 июня 2019 года исполняется 630 лет со дня блаженной кончины благоверного князя Дмитрия Донского. К этой памятной дате Государственный музей-заповедник «Куликово поле» выпустил научно-популярное издание, посвященное жизни и деяниям великого князя.

«Страсти, владычествующие над мирами. Дмитрий Донской и его время».

Автор новой книги – доктор исторических наук, заведующий Музейным комплексом «Куликово поле» Олег Вронский. Он подготовил уже вторую научно-популярную публикацию о героях Куликовской битвы. Первая книга серии, посвященная Владимиру Серпуховскому, вышла в 2017 году. В юбилейный для Куликова поля и страны год для широкого круга читателей, увлеченных историей, издан новый труд о Дмитрии Донском.

На страницах нового издания читатель погрузится в далекий XIV век, когда в череде походов и битв, княжеских усобиц и пожаров, моровых поветрий и строительства новых городов трудно и долго зарождалась будущая могучая Россия. У истоков Российского государства стояла княжеская династия московских Даниловичей, выдающимся представителем которой был великий князь московский и владимирский Дмитрий Иванович, после смерти получивший прозвище «Донской» за эпохальную победу над Ордой в Куликовской битве. О судьбе Дмитрия Донского, его деяниях, победах и поражениях, величии и трагедии рассказывает новая книга музея.

Новое издание представит сам автор. Олег Генрихович расскажет о книге и ее герое.

Встреча пройдет в атриуме Тульского кремля, в конференц-зале. Начало в 12:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU