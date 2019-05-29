1 июня «Эрмитаж» проведет театральный марафон

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-29T12:59:22+03:00

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1 июня 2019 года, все желающие смогут посетить бесплатно три спектакля Детской театральной школы-студии «Эрмитаж», а также два спектакля театра «Эрмитаж» по льготной цене.

Специально для почитателей театрального искусства студийцы приготовили насыщенную программу:

13:30 – спектакль «Алиса в стране чудес» (главная сцена Театрально-концертного центра «Эрмитаж»).

15:00 – спектакль «Весь мир театр» (фойе).

16:00 – спектакль «Да здравствует Кукарямба!» (главная сцена).

17:15 – барабанное шоу (внутренний двор Likёrka Loft).

Кроме того, 1 июня театр «Эрмитаж» закроет театральный сезон 2018/19 двумя постановками – премьерным спектаклем для детей «Маугли» и драмой «Стеклянный зверинец», вернувшейся на сцену театра после небольшого перерыва. В день показа билеты на эти спектакли можно будет получить в рамках акции 1+1 – при покупке одного билета второй в подарок.

Информация о спектаклях на сайте teatrtula.ru и в кассе ТКЦ «Эрмитаж» (Likёrka Loft, 2 этаж).

Справки и бронь мест по телефону: 71-67-68.

ИСТОЧНИК KP.RU