Тульские педагоги представили регион на Всероссийской конференции «УчимЗнаем»

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-29T12:44:12+03:00

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Тульские педагоги приняли участие во Всероссийской конференции «УчимЗнаем» – Заботливая школа 2019. Мероприятие состоялось накануне в Москве.

Программа создана для качественного обучения и развития детей, которые в силу болезни длительное время пребывают в стационарных условиях.

В этом году в рамках профессиональной стажировки педагогическому сообществу представлен опыт флагманской площадки федерального проекта «УчимЗнаем». Были рассмотрены вопросы формирования рабочих программ, выстраивания для обучающихся индивидуального образовательного маршрута. На конференции состоялся семинар «Развитие навыков грамотности – основа академической успешности и социальной интеграции для детей после длительного лечения в стационаре детской больницы» и мастер-класс «Робототехника как инструмент адаптации тяжело и длительно болеющего ребенка при освоении основной образовательной программы».

Участники семинара - сотрудники центра образования № 3 - поделились опытом организации обучения длительно болеющих детей, проходящих лечение в Тульской детской областной клинической больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU