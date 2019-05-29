На Новомосковском шоссе началось благоустройство территории вокруг въездной стеллы

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-29T12:32:52+03:00

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В среду, 29 мая, начались работы по благоустройству территории вокруг въездной стелы на Новомосковском шоссе.

Напомним, что стелу на Новомосковском шоссе реконструировали осенью прошлого года. На ней появилась подсветка. В этом году благоустроят территорию вокруг.

Будут проведены работы по удалению аварийных деревьев, произведена вырубка поросли, сухостоя, планировка грунта.

В дальнейшем на территорию вокруг стелы завезут плодородный грунт и засеют траву. Осенью здесь высадят кусты сирени.

ИСТОЧНИК KP.RU