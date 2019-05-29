Тульский «Арсенал» приступит к тренировкам 14 июня

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-29T13:00:34+03:00

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Сейчас футболисты тульской команды в отпуске, летняя подготовка к новому сезону начнется 14 июня.

Первый, втягивающий, сбор продлится две недели. Арсенальцы проведут его в Туле на тренировочной базе «Желдормаш».

С 27 июня по 7 июля в австрийском Лиенце пройдет второй сбор. За это время команда проведет 3 контрольные встречи, которые состоятся 29 июня, 2 и 6 июля. Соперники уточняются.

Отметим, что молодежный состав ПФК «Арсенал» первый сбор также проведет дома, на стадионе в поселке Косая Гора. 27 июня дублеры отправятся в Беларусь: до 7 июля они будут готовиться на базе ФК «Минск».

ИСТОЧНИК KP.RU