Тульский велосипедист взял золото в мужском омниуме

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-29T11:53:22+03:00

В Туле проходят соревнования по велоспорту «Гран-при Тулы»

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В среду в Туле пройдет заключительный день соревнований «Гран-при Тулы». Во второй день спортсмены боролись за награды в спринте и омниуме, состоящем из 4-х гонок.

В утренних квалификационных спринтерских заездах спортсмен их Санкт-Петербурга Павел Якушевский установил рекорд тульского велотрека, проехав 200 метров с ходу за 9,963 секунды.

В мужском омниуме золотую медаль завоевал спортсмен команды Marathon-Tula Максим Пискунов. Среди женщин в этом виде программы тулячка Мария Аверина была четвертой.

В спринте среди мужчин тульский гонщик Александр Дубченко занял 4-е место, а среди женщин Екатерина Гниденко была шестой.

У юниоров в спринте победу одержал литовский гонщик Гедвинас Серафинас, серебряная и бронзовая медали у тульских спортсменов Данила Карасева и Никиты Паршинцева.

В рамках Кубка России проводился гит на 200 м. Золотая медаль в этом виде программы у тулячки Ксении Андреевой, у мужчин в этом виде гонок Александр Дубченко завоевал серебряную медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU