В Тульской области зарегистрировано почти 2,5 тысячи наркопотребителей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-29T11:25:14+03:00

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Как сообщили в Тульском областном наркологическом диспансере, на 1 мая текущего года в Тульской области зарегистрировано 2476 человек, употребляющих наркотики.

Сюда включены наркозависимые и потребители с вредными последствиями.

Более половины из этого числа, а именно, 1650 - наркоманы. Из них один несовершеннолетний - 16 летний подросток.

Потребителей с вредными последствиям - 824. Из них - 25 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU