В Тульской области зарегистрировано почти 2,5 тысячи наркопотребителей
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Как сообщили в Тульском областном наркологическом диспансере, на 1 мая текущего года в Тульской области зарегистрировано 2476 человек, употребляющих наркотики.
Сюда включены наркозависимые и потребители с вредными последствиями.
Более половины из этого числа, а именно, 1650 - наркоманы. Из них один несовершеннолетний - 16 летний подросток.
Потребителей с вредными последствиям - 824. Из них - 25 несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU