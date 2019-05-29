Где 29 мая в Туле отключат свет
Публикуем адреса, где будет планово отключено электроснабжение 29 мая 2019 года:
09:00 - 17:00 - ул. Мира, 11 (ГРП № 55)
09:00 - 17:00 - ул. Пузакова, 32, 24, 20-а, 26, 22, 30, 20 к. 2, 23; ул. Герцена, 50-а; ул. М. Горького, 25
09:00 - 16:00 - ул. Н. Руднева, 56-г, 58, 60, 60-а, 56-а, 56; ул. Станиславского, 8-а, 10-а; 3-й Южный пр-зд, 12
09:00- 17:00 - ул. Бондаренко, 10; ул. Хворостухина, 13; Н-Медвенский пр-зд, 2, 6
09:00- 14:00 - ул. М. Горького, 5; ул. Октябрьская, 60; ул. Демиджовская, 115, торговый павильон возле д. 68 по ул. Демидовская
15:00 - 17:00 - Мясново: ул. Кабакова, 40-44, 56-78, 50, 52 (чётн.), 53-а, 59, 63, 41; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 48-56; 10-й пр-зд, 9-39 (нечётн.), 39-а, 10-42 (чётн.); 11-й пр-зд, 10-39; 12-й пр-зд, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 8-й пр-зд, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.); 6-й пр-зд, 17-41 (нечётн.), 22-48 (чётн.); 7-й пр-зд, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.)
13:00 - 15:00 - Мясново: ул. Воздухофлотская, 3-13 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 2-14 (чётн.); ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.); ул. Планерная, 2, 7-а, 7-б, 9-а, 35, 10-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 1-17 (нечётн.), 1-а, 11-а, 17-а, 2-20 (чётн.), 6-а; Клинской пр-зд, 2-42 (чётн.), 9-43 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 5-61 (нечётн.), 61-а, 61-б, 23-а, 23-б, 53-а, 53-б, 8-72 (чётн.); ул. Н.Краснослободская, 1-а-к, 2-а-е, 8-а, 10-а2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Переходная, 4, 5, 6; ул. Громова, 1-39 (нечётн.), 2, 2-а, 6-24 (чётн.), 24-а, 24-б, 24-в; ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37, 39; 2-й пр-зд, 9; 1-й пр-зд, 29; ул. Моторная, 2
09:00 - 12:00 - Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 55-а, 55-б, 55-71 (нечётн.), 54-а, 54-б, 54-74 (чётн.); 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 50-а, 42-60 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.); 2-й Шоссейный пр-зд, 1-12; Одоевское ш., 54, 60-68 (чётн.), 50; ул. Шоссейная, 50; пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.)
09:00 - 17:00 - 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12-а; ул. Карпова, 32, 34, 44 08:00- 17:00 - ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.); 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.); ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.); 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а; 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (чётн.), 13; ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б
09:00 - 17:00 - ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103; п. Рудаково: ул. Победы, 3-а-35; ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.); ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18; ул. Кирова, 1-16; ул. Трудовая, 1-9
09:00 - 17:00 - Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.); пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10; 10-й пр-зд, 64-78 (чётн.); пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.); ул. Шоссейная, 56, 58, 27-а
08:00 - 17:00 - ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.); ул. Щорса, 33-61 (нечётн.),40-68 (чётн.)
ИСТОЧНИК KP.RU