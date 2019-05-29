Под Тулой "Газель" сбила мужчину

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-29T10:10:43+03:00

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28 мая 2019 года, в 22:00 на 28-ом километре автодороги «Алексин – Заокский» Заокского района Тульской области произошло ДТП.

34-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ 33023» сбил пешехода - 41-летнего мужчину. Он вышел на проезжую часть дороги из-за стоящего на обочине авто на неосвещенном участке дороги, вне населенного пункта, без световозвращающих элементов.

В результате ДТП в Тульской области пострадал пешеход. Он с различными телесными повреждениями был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU