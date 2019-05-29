Тулячка похитила забытые в банкомате деньги
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
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В Туле полицией выясняются обстоятельства кражи.
Как выяснилось, инцидент произошел около банкомата в Советском округе города.
39-летний мужчина забыл в купюроприемнике 10 тысяч рублей, которые снимал со своей карты. Вытащив из банкомата карточку, он отошел в сторону. Оставленную сумму увидела безработная тулячка, стоявшая поблизости, и забрала ее себе.
В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU