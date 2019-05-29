В Туле продолжаются работы по благоустройству

СЕГОДНЯ 09:51 2019-05-29T09:51:38+03:00

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Посадка цветов пройдет на улице Шухова, 10а. На ул. Токарева, 38, площади 50-й Армии ведется подготовка под посадку. Окос осуществляется на территории мемориала «Защитникам неба Отечества».

Кроме того, на сегодня запланирован полив посаженных деревьев, кустов и рулонного газона на улицах города.

В планах на сегодня – удаление очагов произрастания борщевика Сосновского в поселениях Зареченского округа на территории «Рождественское».

Окос газонов силами МКУ «Сервисный центр города Тулы» будет проведен на улицах Луначарского, Литейной, Клюева, Дм. Ульянова, Шухова, в поселке Косая Гора в сквере Вечного огня, в зоне отдыха реки Воронка и др.

АО «Спецавтохозяйство» окосит газоны на ул. Первомайской, Воздухофлотской, в Скуратово. Стрижка живой изгороди пройдет на проспекте Ленина, улицах Первомайской, Кирова, Металлургов.

В планах на сегодня, 29 мая, вывоз свалок. Продолжается ликвидация свалок на улице 1-й Прокатной, Орловском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU