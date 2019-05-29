В Тульской области мужчина запутался в сетях и утонул
ЧП произошло в одном из прудов региона
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Днем 28 мая 2019 года, в пруду поселка Бутиково Заокского района Тульской области нашли труп мужчины.
Извлекать тело погибшего из воды пришлось водолазам ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Тульской области».
По предварительным данным, мужчина запутался в рыболовных сетях и не смог выбраться из них.
ИСТОЧНИК KP.RU