В Тульской области мужчина запутался в сетях и утонул

СЕГОДНЯ 09:21 2019-05-29T09:42:41+03:00

ЧП произошло в одном из прудов региона

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Днем 28 мая 2019 года, в пруду поселка Бутиково Заокского района Тульской области нашли труп мужчины.

Извлекать тело погибшего из воды пришлось водолазам ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы по Тульской области».

По предварительным данным, мужчина запутался в рыболовных сетях и не смог выбраться из них.

ИСТОЧНИК KP.RU