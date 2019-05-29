Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!»

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-29T09:16:20+03:00

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября

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В России стартует Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life по двум номинациям - социальный плакат и социальный видеоролик. Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Организатором конкурса в текущем году выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации. Соорганизатором этого конкурса являются компетентные органы государств - участников Международного совета по противодействию коррупции и БРИКС.

ИСТОЧНИК KP.RU