Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!»
В России стартует Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life по двум номинациям - социальный плакат и социальный видеоролик. Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Организатором конкурса в текущем году выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации. Соорганизатором этого конкурса являются компетентные органы государств - участников Международного совета по противодействию коррупции и БРИКС.
ИСТОЧНИК KP.RU