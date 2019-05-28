2019-05-28T17:52:35+03:00
Происшествия

Гражданин Узбекистана заплатит 30 тысяч рублей за поддельную миграционную карту

Документ мужчина предъявил сотрудникам УВМ УМВД России по Тульской области
Мария ВЛАСОВА
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Гражданин Узбекистана заплатит 30 тысяч рублей за поддельную миграционную карту. Он купил ее у неизвестного лица за 3 000 рублей.

В дальнейшем он предъявил поддельный документ сотрудникам Управления по вопросам миграции как подлинный, освобождающий от обязанности покинуть территорию страны.

За совершенное преступление суд назначил мужчине наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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