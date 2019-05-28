2019-05-28T17:37:33+03:00
Происшествия

В Тульской области подросток отказался красть бензин и сдал полиции подельника

Житель села Архангельское обещал передать юноше часть денег за похищенное топливо
Мария ВЛАСОВА
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27-летнего жителя села Архангельское Каменского района обвиняют в покушении на кражу бензина из автомобиля ГАЗ-53. Преступление он собирался совершить вместе с подростком. Житель села Архангельское обещал передать юноше часть денег за похищенный бензин.

Довести свой умысел мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам – на место совершения преступления прибыли сотрудники полиции. К правоохранителям обратился подросток, который передумал участвовать в краже.

Заместителем прокурора Каменского района утверждено обвинительное заключение в отношении 27-летнего мужчины. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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