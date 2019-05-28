Туляков приглашают стать донорами крови

СЕГОДНЯ 17:29 2019-05-28T17:11:18+03:00

Сдать кровь в помощь больным детям до 31 мая

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В Тульской области стартовала донорская неделя, приуроченная к Международному дню защиты детей. В первый же день в акции приняли участие 50 человек.

Сдать кровь в помощь больным детям до 31 мая можно по адресам:

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56 (тел. для справок (487-2) 36-72-89), прием с 8.00 до 12.30.

г. Тула, ул. Майская, д. 3 (тел. для справок (487-2) 48-21-37, 48-59-85), прием доноров: понедельник - среда с 8:00 до 12:00; четверг, пятница - с 8:00 до 11:20.

г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12А (тел. для справок (487-62) 6-28-67), прием доноров: понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 10.30; вторник, четверг - с 8:00 до 12:30.

г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 9Б (тел. для справок (487-41) 5-56-10), прием доноров: понедельник, вторник, четверг - с 8.00 до 12.30; среда и пятница — с 8:00 до 10:30.

ИСТОЧНИК KP.RU