2019-05-28T17:19:55+03:00
Общество

В Тульской области готовность к пуску тепла на социальные объекты обеспечат к 1 сентября

27 мая состоялось оперативное совещание в правительстве региона
Мария ВЛАСОВА
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Готовность к пуску тепла на социальные объекты необходимо обеспечить к 1 сентября, а к массовому пуску тепла – к 15 сентября. Такое поручение дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании.

- Всем ответственным необходимо уже сейчас начать подготовку к очередному сезону. Мероприятия и показатели готовности региональным минстроем утверждены. Еще раз обращаю внимание глав администраций: все плановые работы в образовательных учреждениях должны быть завершены до начала отопительного сезона, - сказал губернатор.

Также на совещании отмечено, что результат 2018 года необходимо сохранить и в новом сезоне. Тогда впервые за 6 лет все муниципальные образования области получили паспорта готовности к отопительному периоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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