2019-05-28T16:44:40+03:00
Общество

На проспекте Ленина в Туле высаживают липы

Молодые саженцы высотой четыре метра появились взамен больных деревьев, зараженных тиростромозом (инфекционное усыхание)
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Напомним, что по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова специалисты управления по благоустройству совместно со студентами и преподавателями Крапивенского лесхоз-техникума приступили к инвентаризации деревьев на магистральных улицах города. Работы стартовали 23 мая.

В рамках инвентаризации каждое дерево подлежит учету – записываются данные о его местоположении, породе, высоте, диаметре ствола, физическом состоянии. Те насаждения, которые имеют признаки заболевания, подлежат замене.

На четной стороне проспекта Ленина (от ул. Советской до Скуратовской) выявлен ряд зараженных тиростромозом деревьев. Результаты обследования предоставили специалисты Тульского лесничества и Крапивенского лесхоз-техникума.

Так, на участке от ул. Советской до ул. Каминского (четная сторона) предстоит заменить 16 деревьев.

Сначала больное дерево спиливается, затем удаляется пень с корневой системой, подсыпается плодородный грунт и подкормка, высаживается молодая липа с закрытой корневой системой и однолетняя космея по кругу.

Отметим, что за старыми липами долго время специалисты наблюдали, проводили подкормку в надежде, что растения обретут вторую жизнь. Многим из них – от 45 до 60 лет.

На нечетной стороне от ул. Советской до Каминского до середины следующей недели будет высажено еще 29 саженцев. Далее за ними будут ухаживать.

Стоит отметить, что весь посадочный молодой материал районирован – выращен в питомнике, расположенном в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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