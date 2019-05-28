СЕГОДНЯ 16:23 2019-05-28T16:23:59+03:00

27 мая на оперативном совещании под председательством Алексея Дюмина обсудили подготовку к отопительному сезону

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К отопительному периоду 2019-2020 в Тульской области подготовят 625 котельных, 141 тепловой пункт социальных объектов, 19 512 многоквартирных домов, отремонтируют и заменят 1104 котла. Об этом говорили 27 мая на оперативном совещании в правительстве региона.

Заменят и более 108 км тепловых и порядка 103 км водопроводных ветхих сетей. На подготовку к новому отопительному сезону потратят около 2,2 млрд рублей из различных источников.

При подготовке к отопительному периоду 34 муниципальных образования региона должны получить паспорта готовности Ростехнадзора. Последний будет уделять большое внимание надежности электроснабжения котельных.

ИСТОЧНИК KP.RU