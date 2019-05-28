2019-05-28T16:17:52+03:00
Общество

В Туле стартовали работы по программе «Формирование современной городской среды»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Сегодня, 28 мая, стартовали работы в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Подрядная организация ООО «Эйдос» приступила к ремонту в Зареченском территориальном округе.

Работы по демонтажу бортового камня проводились сегодня на трех из 11 запланированных объектах – на ул. Пузакова, д. 58, д. 66, ул. Литейной, д. 24а.

Напомним, всего в 2019 году в Туле отремонтируют 58 дворовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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