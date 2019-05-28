В парке Алексина установят детскую площадку
Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан
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В этом году в парке «Химик» в Алексине установят детскую площадку. Работы проведут за счет внебюджетных источников. Такое поручение дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании в ответ на просьбу местной жительницы.
Место для площадки подберут совместно с жителями для их удобства. Глава региона также поручил министерству природных ресурсов ускорить исполнение ранее данных им поручений по благоустройству территории.
ИСТОЧНИК KP.RU