В парке Алексина установят детскую площадку

СЕГОДНЯ 15:44 2019-05-28T15:45:39+03:00

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В этом году в парке «Химик» в Алексине установят детскую площадку. Работы проведут за счет внебюджетных источников. Такое поручение дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании в ответ на просьбу местной жительницы.

Место для площадки подберут совместно с жителями для их удобства. Глава региона также поручил министерству природных ресурсов ускорить исполнение ранее данных им поручений по благоустройству территории.

ИСТОЧНИК KP.RU