2019-05-28T15:28:39+03:00
Общество

В Тульской области на борьбу с борщевиком потратят 22,7 млн рублей

В Заокском районе планируется обработать порядка 190 гектаров
Мария ВЛАСОВА
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В этом году в Тульской области на борьбу с борщевиком потратят 22,7 млн рублей. Средства выделены в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Средства распределены между муниципалитетами в соответствие с распоряжением правительства региона. В программе участвует и Заокский район, где планируется обработать порядка 190 гектаров. Из них более 10 гектаров в деревне Нечаевские выселки. Работы начнутся в конце мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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