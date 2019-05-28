2019-05-28T15:25:19+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина попался на краже из дачного дома

Виктория ЯКУШИНА
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Полицией в Кимовском районе Тульской области был пойман подозреваемый в краже.

Как выяснилось, мужчина воспользовался тем, что хозяина дачи не было дома. Он сорвал с двери строения навесной замок и проник в помещение. Оттуда он вынес различные инструменты и дачно-садовую технику.

Полицейским удалось найти злоумышленника. 24-летний житель районного центра признался в содеянном.

В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции выясняют все детали противоправной деятельности мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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