СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-28T15:19:53+03:00

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В сети появилась видеозапись, сделанная на парковке магазина строительных товаров в Туле.

На кадрах видно, что по парковочному пространству движется автомобиль "Нива". Ему на перерез бежит со всех ног девочка-школьница. Она не смотрит по сторонам и не видит авто, потому едва не попадает под колеса машины.

- Успела увернуться, а он затормозить, - отметили под видео администраторы tula.chp в Instagram.

Ролик вызвал большой резонанс у пользователей сети. Туляки винят в произошедшем родителей девочки:

"Где родители этого сумасшедшего ребенка? Куда они смотрят. А потом начинают всех винить", "Бедный мужик за рулем "Нивы", наверное сердце отказало", "Надо родителей наказывать за такое, так любой человек за рулем может попасть из-за безответственности родителей и глупости маленьких детей", "Жесть, я просто в шоке. Мужика жалко, так и правда сердце остановится".

Публикуем то самое видео:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/711460" frameborder="0"></iframe> Школьница едва не попала под колеса "Нивы" на парковке в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU