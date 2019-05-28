Мошенники обманули пенсионерку из Тулы почти на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-28T14:24:26+03:00

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68-летняя жительница Тулы стала жертвой телефонного мошенничества.

Позвонивший ей мужчина представился сотрудником банка, картой которого женщина пользуется. Собеседник рассказал, что банк проводит профилактические мероприятия и убедил женщину назвать реквизиты карты. Получив информацию, звонивший завершил разговор.

Только позднее тулячка заметила, что с ее счета списано более 99 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.

Сейчас в полиции выясняют все детали произошедшего и устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

- Сотрудники полиции убедительно просят граждан ни в коем случае никому не сообщать реквизиты банковских карт. В случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми. Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU