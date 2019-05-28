В Тульской области мужчина украл у знакомой косметику
Сейчас в полиции выясняют все детали произошедшего
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В Узловском районе Тульской области полицейские поймали подозреваемого в краже.
Жертвой стала 46-летняя жительница районного центра.
Как оказалось, она выпивала в своей квартире вместе с гостем - ранее судимым мужчиной. После застолья, когда друг ушел, дама поняла, что у нее пропали косметика, планшетный компьютер и мобильник. Женщина обратилась в полицию.
В кратчайшие сроки местонахождение вероятного злоумышленника было установлено. Он признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.
Сейчас в полиции выясняют все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU