В Тульской области мужчина украл у знакомой косметику

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-28T14:15:44+03:00

Сейчас в полиции выясняют все детали произошедшего

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В Узловском районе Тульской области полицейские поймали подозреваемого в краже.

Жертвой стала 46-летняя жительница районного центра.

Как оказалось, она выпивала в своей квартире вместе с гостем - ранее судимым мужчиной. После застолья, когда друг ушел, дама поняла, что у нее пропали косметика, планшетный компьютер и мобильник. Женщина обратилась в полицию.

В кратчайшие сроки местонахождение вероятного злоумышленника было установлено. Он признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.

Сейчас в полиции выясняют все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU