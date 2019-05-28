ТИАМ приглашает туляков и гостей города на автобусные и пешие экскурсии

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-28T14:05:44+03:00

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В июне специалисты проведут экскурсии по усадьбе А.С.Хомякова, музею обороны Тулы, историческому центру города, Всехсвятскому кладбищу.

1, 8, 15, 29 июня – маршрут «Русский Леонардо». Отправление через старинный район Заречье в единственную сохранившуюся родовую усадьбу А.С.Хомякова. Философ, изобретатель, общественный деятель, богослов, основатель славянофильства, боевой офицер и гомеопат - Алексей Степанович Хомяков был весьма активным человеком, что отмечали его современники, в том числе и Пушкин, с которым состоялась поэтическая дуэль.

Время отправления: 12:00.

Длительность: 2 часа.

Место отправления: парковка напротив музея «Тульские самовары».

Количество мест в автобусе: 24.

22 июня – автобусная экскурсия в Музей обороны Тулы.

Время отправления: 12:00.

Длительность: 3 часа.

Место отправления: парковка напротив музея «Тульские самовары».

Количество мест в автобусе: 24.

2, 9, 16, 23, 30 июня – автобусная обзорная экскурсия по историческому центру Тулы.

Время отправления: 12:00 и 13:00.

Длительность: 50 минут.

Место отправления: парковка напротив музея «Тульские самовары».

Количество мест в автобусе: 24.

7, 14, 21, 28 июня – вечерняя экскурсия по Всехсвятскому кладбищу.

Время отправления: 19:00.

Длительность: 1,5-2 часа.

Место отправления: Всехсвятский кафедральный собор

Количество человек в группе: 15.

Для детей до 7 лет проезд бесплатный (на коленях у родителей).

Билеты продаются в кассе «Старой тульской аптеки» (пр-т Ленина, 27, 2-й этаж) и на онлайн-сервисе.

На автобусные экскурсии билеты можно также приобрести в автобусе перед отправлением при наличии свободных мест.

Телефон для справок: +7 (4872) 70-40-58, e-mail: burlakov@tiam-tula.ru

ИСТОЧНИК KP.RU