«Путешествие на воздушном шаре или полет за мечтой»: на Казанской набережной отметят День защиты детей

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-28T12:39:00+03:00

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31 мая 2019 года, на Казанской набережной в Туле пройдет праздник для детей «Путешествие на воздушном шаре или полет за мечтой». Торжество будет посвящено Международному дню защиты детей.

В 11:00 праздник откроется музыкально-театрализованным представлением. Во второй части праздника с 12.00 для детей будут разыграны театрализованные онлайн-представления «Маленький принц», «Поход за медом», «Как найти Цветик-семицветик» и др.

Также будут работать интерактивные площадки «Планета мечты», «Создай свою мечту», «ЗаМЕЧТАтельное лето», «Сказочные крылья мечты», «Спорт моей мечты», «Окружающий мир моей мечты», «Войди в природу другом».

Юных туляков ждут мастер-классы, игры, развлечения и сюрпризы.

ИСТОЧНИК KP.RU