Разыскиваются родственники воина Савенкова Михаила Григорьевича
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В Туле разыскиваются родственники воина Савенкова Михаила Григорьевича (военинженер третьего ранга) 1909 года рождения.
Был призван Тульским РВК в 1930 году.
Всем, кому известна какая-либо информация о родственниках Савенкова Михаила Григорьевича, просьба обращаться по адресу: г. Тула, ул. Советская, д.17, каб.1, тел.: 36-63-07 (управление по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы).
ИСТОЧНИК KP.RU