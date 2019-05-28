СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-28T12:31:17+03:00

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В Туле разыскиваются родственники воина Савенкова Михаила Григорьевича (военинженер третьего ранга) 1909 года рождения.

Был призван Тульским РВК в 1930 году.

Всем, кому известна какая-либо информация о родственниках Савенкова Михаила Григорьевича, просьба обращаться по адресу: г. Тула, ул. Советская, д.17, каб.1, тел.: 36-63-07 (управление по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы).

ИСТОЧНИК KP.RU