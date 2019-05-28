2019-05-28T11:31:51+03:00
Звезды

В Туле пройдет театральный фестиваль «Кремлевские сезоны»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Министерство культуры Тульской областиФото: Министерство культуры Тульской области
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31 мая 2019 года в Туле будет дан старт театральному фестивалю «Кремлевские сезоны».

Он пройдет в городе пряников в рамках национального проекта «Культура» в Год театра.

Каждую субботу на протяжении всего лета туляки и гости оружейной столицы смогут посещать спектакли, балеты, концерты творческих коллективов России и Белоруссии.

В рамках фестиваля пройдет «День пряника», творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Кремли России» и другие.

Афиша фестиваля - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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