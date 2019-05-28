В Туле пройдет театральный фестиваль «Кремлевские сезоны»
Фото: Министерство культуры Тульской области
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31 мая 2019 года в Туле будет дан старт театральному фестивалю «Кремлевские сезоны».
Он пройдет в городе пряников в рамках национального проекта «Культура» в Год театра.
Каждую субботу на протяжении всего лета туляки и гости оружейной столицы смогут посещать спектакли, балеты, концерты творческих коллективов России и Белоруссии.
В рамках фестиваля пройдет «День пряника», творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции «Кремли России» и другие.
Афиша фестиваля - здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU