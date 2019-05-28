Алексей Дюмин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил пограничников с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что охрана государственных границ была и остается почетным и благородным делом. Воины-пограничники всегда первыми принимали на себя удары врага, с честью исполняли свой воинский долг.
- Сегодня, как и во все времена, туляки несут службу на рубежах Отечества. Они хранят традиции старших поколений, противостоят международному терроризму, надежно защищают воздушное и морское пространство Родины, - говорится, в частности, в поздравительном адресе.
Алексей Дюмин поблагодарил пограничников за доблесть, мужество и профессионализм. Отдельные слова благодарности выразил ветеранам пограничных войск. Губернатор отметил, что они являются примером для молодых бойцов.
ИСТОЧНИК KP.RU