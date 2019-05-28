На проспекте Ленина в Туле заменят больные деревья

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-28T09:57:19+03:00

Работы по замене стартуют 28 мая 2019 года

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В рамках инвентаризации зеленых насаждений на проспекте Ленина в Туле были обнаружены липы, зараженные тиростромозом (инфекционное усыхание).

Выявленные больные деревья будут заменены на саженцы липы с закрытой корневой системой.

Работы по замене стартуют 28 мая 2019 года.

Сначала больное дерево спиливают, затем остатки корневой системы будут выкорчевывать, засыпать плодородный грунт, а на место удаленного дерева высадят молодое.

Напомним, что контрольные мероприятия на центральных улицах Тулы проводят в рамках практики студенты Крапивенского лесхоз-техникума совместно со специалистами управления по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU