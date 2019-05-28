На проспекте Ленина в Туле заменят больные деревья
В рамках инвентаризации зеленых насаждений на проспекте Ленина в Туле были обнаружены липы, зараженные тиростромозом (инфекционное усыхание).
Выявленные больные деревья будут заменены на саженцы липы с закрытой корневой системой.
Работы по замене стартуют 28 мая 2019 года.
Сначала больное дерево спиливают, затем остатки корневой системы будут выкорчевывать, засыпать плодородный грунт, а на место удаленного дерева высадят молодое.
Напомним, что контрольные мероприятия на центральных улицах Тулы проводят в рамках практики студенты Крапивенского лесхоз-техникума совместно со специалистами управления по благоустройству.
ИСТОЧНИК KP.RU