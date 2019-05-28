2019-05-28T09:52:42+03:00
Общество

За неделю в Тульской области поймали 48 пьяных водителей

На них были составлены административные протоколы
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Виктория ЯКУШИНАФото: Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники УГИБДД в Тульской области, в период с 24 по 26 мая 2019 года, поймали 48 пьяных водителей. Из них 21 привлечен к административной ответственности за нетрезвую езду, 23 - за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Также были пойманы четыре водителя, ранее привлекавшихся к административной ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о наказании для каждого из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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