За неделю в Тульской области поймали 48 пьяных водителей
На них были составлены административные протоколы
Фото: Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники УГИБДД в Тульской области, в период с 24 по 26 мая 2019 года, поймали 48 пьяных водителей. Из них 21 привлечен к административной ответственности за нетрезвую езду, 23 - за отказ от прохождения медосвидетельствования.
Также были пойманы четыре водителя, ранее привлекавшихся к административной ответственности за езду в нетрезвом состоянии.
По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о наказании для каждого из водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU