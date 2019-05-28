В Тульской области проходит программа «Азбука предпринимателя»
27 мая 2019 года в Центре поддержки предпринимательства Тульской области стартовала образовательная программа «Азбука предпринимателя».
Как рассказал заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев, она разработана Корпорацией МСП и реализуется в регионе с 2016 года. В этом году «Азбука предпринимателя» проходит в рамках предпринимательской недели.
Ппрограмма предусматривает не только теоретические занятия, но и практические кейсы.
В этом году для участия в тренингах зарегистрировались 25 будущих предпринимателей. За все время проведения программы обучение прошли более 80 человек.
Образовательный проект включает в себя пять занятий, где подробно рассматриваются этапы от момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. В программе нынешнего года пройдут тренинги:
- «Работа с сертифицированным бизнес-тренером»;
- «Разработка бизнес-идеи»;
- «Написание бизнес-плана и его детальный анализ»;
- «Составление финансового плана»;
- «Стартовый капитал и его источники» и др.
Занятия продлятся до 31 мая.
По итогам обучения все участники «Азбуки предпринимателя» получат сертификаты о прохождении программы Корпорации МСП.
ИСТОЧНИК KP.RU